أعلن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، ان اكثر من 200 الف شخص سجلوا اسماءهم لحد الآن للترشح لانتخابات المجالس البلدية المقبلة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير رحماني فضلي في الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" اليوم الاحد.

يشار الى ان الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية المقبلة في ايران ستقام بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والدورة التكميلية للانتخابات البرلمانية في 19 ايار/ مايو المقبل.