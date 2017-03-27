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رقم الخبر: 190126 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية: اكثر من 200 الف شخص ترشحوا لانتخابات المجالس البلدية

وزير الداخلية: اكثر من 200 الف شخص ترشحوا لانتخابات المجالس البلدية

أعلن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، ان اكثر من 200 الف شخص سجلوا اسماءهم لحد الآن للترشح لانتخابات المجالس البلدية المقبلة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الوزير رحماني فضلي في الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" اليوم الاحد.

يشار الى ان الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية المقبلة في ايران ستقام بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والدورة التكميلية للانتخابات البرلمانية في 19 ايار/ مايو المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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