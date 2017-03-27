اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، قتل المدنيين الابرياء بذريعة مكافحة الارهاب بانه تحول الى منهج جار للجيش الاميركي في المنطقة، مؤكدا ضرورة البت الفوري في هذا الموضوع في محاكم عادلة.

واشار شمخاني الى الغارة الجوية الاميركية ضد داعش في غرب الموصل والتي اسفرت عن مصرع العشرات من المدنيين واكد قائلا، ان وجود تعمد او خطأ في هذا العمل الاجرامي لن يقلل من في كلا الحالتين من مسؤولية اميركا في وقوعه.

واضاف، ان جريمة الحرب هذه مماثلة لممارسات داعش وسائر الجماعات التكفيرية في استهداف المدنيين الابرياء ولا بد من البت الفوري فيها في محاكم عادلة.

وقدم شمخاني المواساة للحكومة والشعب العراقي الابي والمظلوم بهذا الحادث المؤسف وقال، ان وضع اميركا العراقيل باستمرار امام الجيش والقوات الشعبية العراقية في مسار عمليات مكافحة الارهاب والدعم المالي والتسليحي والمعلوماتي العلني والخفي من جانب اميركا وحلفائها الاقليميين للجماعات الارهابية سيظل باقيا في الذاكرة التاريخية للشعوب وسيجعل سجل صانعي داعش اكثر سوادا.

وقال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، ان اي عمليات عسكرية واستهداف للارهابيين في اراضي العراق وسوريا يجب ان تتم بناء على ترخيص رسمي من هذين البلدين ومن مسؤولية مجلس الامن الدولي تذكير الحكومات التي تعتبر نفسها فوق الامم المتحدة، احترام وحدة الاراضي والسيادة الوطنية للدول.