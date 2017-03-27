قال النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري ان العقوبات التي فرضتها امريكا على ايران، افقدتها مصداقيتها على الصعيد الدولي مؤكدا إن الاقتصاد الإيراني قادر على مقاومة اكبر التحديات.

وفي معرض رده على سؤال حول العقوبات الجديدة وموقف الحكومة الإيرانية من ذلك قال جهانغيري الذي كان يتحدث للمراسلين على هامش حفل اقيم بمناسبة عيد النوروز 'هذا هو ديدن الأمريكان عليهم تحمل المسؤولية والإجابة على ذلك'.

وأضاف 'نحن في الحكومة نقوم بدراسة هذا الموضوع (فرض امريكا عقوبات جديدة علي ايران) كما تقوم وزارة الخارجية بدراسة ذلك وإن هذا الإجراء ناقضا لخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وسنرد على ذلك بشكل مناسب وعليهم ان يعرفوا أن بلجوئهم الى مثل هذه السياسات لا يمكن ممارسة الضغط علينا وان ذلك سيفقدهم مصداقيتهم في المجتمع الدولي.

وشدد جهانغيري أن الشعب الإيراني يدعم سياسات الحكومة بوحدته ونحن سنتجاوز هذه المراحل.