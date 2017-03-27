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رقم الخبر: 190123 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 17:57 الاقسام: اقتصاد  
البنك المركزي الايراني يحتج على قرار محكمة لوكسمبورغ بتجميد اصوله

البنك المركزي الايراني يحتج على قرار محكمة لوكسمبورغ بتجميد اصوله

أكد البنك المركزي الايراني احتجاجه وتقديمه استئنافا على قرار محكمة لوكسمبورغ بتجميد الاصول الايرانية في هذا البلد.

وفي بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للبنك المركزي الايراني يوم الاحد، قال ان قرار محكمة لوكسمبورغ الاخير لا يعني تنفيذ حكم المحكمة الاميركية.

واكد ان البنك المركزي سيتصدى لهذا القرار بالتعاون مع مركز الشؤون الحقوقية الدولية التابع لرئاسة الجمهورية وسيبذل قصارى جهوده في الاحتجاج والمطالبة بالاستئناف لقرار المحكمة المذكورة.

كما أكد البنك المركزي الايراني انه يتابع باستمرار خفض احتياطاته من الدولار الاميركي في سلة العملات الاجنبية بشكل مستمر وتدريجي.



 

 
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