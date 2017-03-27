وفي بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة للبنك المركزي الايراني يوم الاحد، قال ان قرار محكمة لوكسمبورغ الاخير لا يعني تنفيذ حكم المحكمة الاميركية.



واكد ان البنك المركزي سيتصدى لهذا القرار بالتعاون مع مركز الشؤون الحقوقية الدولية التابع لرئاسة الجمهورية وسيبذل قصارى جهوده في الاحتجاج والمطالبة بالاستئناف لقرار المحكمة المذكورة.



كما أكد البنك المركزي الايراني انه يتابع باستمرار خفض احتياطاته من الدولار الاميركي في سلة العملات الاجنبية بشكل مستمر وتدريجي.







