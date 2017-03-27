هنّأ رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير خالارجية السلوفينيين، في برقيات منفصلة وجهوها الى نظرائهم الايرانيين، بعيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد واكدوا عزمهم الجاد بتعزيز التعاون بين طهران ولوبليانا على جميع الصعد.

وفي رسالة وجهها الرئيس السلوفيني بروت باخور الى نظيره الايراني حسن روحاني يوم الاحد، اعرب عن تهانيه بيوم النوروز وتمنياته له بالموفقية وللشعب الايراني بالسعادة والرفاهية والتقدم.

واعرب بروت باخور عن ارتياحه لنتائج زيارته الرسمية الاخيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية والنشاط الجديد في التعاون المتبادل في مختلف المجالات.

كما أعرب عن ثقته بان يشهد العام الجاري تمتين اواصر الصداقة بين ايران وسلوفينيا.

وفي ذات السياق وجه نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا ارياوتس برقية لنظيره الايراني محمدجواد ظريف هنّأه فيها بيوم النوروز وبدء العام الايراني الجديد.

وورد في الرسالة، اسمح لي، بمناسبة يوم النوروز، ان أقدم خالص التهاني القلبية المفعمة بافضل الآمال لشموخ الجمهورية الاسلامية الايرانية وتقدمها في العام الجديد.

واشار ارياوتس الى ارتقاء مستوى التعاون بين ايران وسلوفينيا في الفترة الاخيرة على مختلف الصعد، معربا عن ثقته بامكانية استغلال البلدين للفرص السانحة، كبدء أعمال سفارة سلوفينيا في طهران والتفاهمات والاتفاقات الموقع عليها بين الجانبين على اسس المصالح المشتركة وروح الصداقة والاحترام المتبادل، بتعزيز التعاون بين الجانبين أكثر مما مضى.

وبهذه المناسبة ايضا وجّه رئيس برلمان سلوفينيا ميلان بركلز برقية الى نظيره الايراني علي لاريجاني، اعرب فيها عن اسمى تمنياته والنواب في برلمان بلاده بمناسبة يوم النوروز وبدء العام الايراني الجديد.

كما اعرب عن بركلز عن تمنياته للشعب الايراني بالتوفيق والسعادة والتقدم، لافتا الى التحديات العديدة التي يواجهها المجتمع الدولي على صعد الامن والاستقرار والنجاح والحوار والتفاهم المتبادل.

واعرب عن امله بتعزيز اعضاء برلماني البلدين تعاونهم من اجل تمتين الاواصر والثقة والاحترام والصداقة بين الشعبين الايراني والسلوفيني.