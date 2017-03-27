وصل الباحثون إلى أن وسائل منع الحمل الهرمونية، التي يتم تناولها عن طريق الفم، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان.

وأكد الأطباء بأن تناول حبوب منع الحمل يمنع الإصابة بسرطان الأمعاء والرحم والمبيض، ويقلل مخاطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان. كما استند الأطباء إلى نتائج أبحاث امتدت نحو 44 سنة، وشملت أكثر من 46 ألف امرأة.



ويشير هذا البحث الطويل إلى أن النساء اللواتي استخدمن حبوب منع الحمل أقل عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء والرحم والمبيض، مقارنة بالنساء اللواتي لم يستعملن هذه الحبوب، كما أن فوائدها تمتد لنحو 36 سنة بعد توقف المرأة عن استعمالها.



والجدير بالذكر عن البحث أن النساء اللواتي استعملن حبوب منع الحمل خلال سنوات الإنجاب يصبحن أقل عرضة لأنواع السرطان الأخرى خلال تلك الفترة، وحتى عندما يتقدّمن بالسن.













