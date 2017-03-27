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رقم الخبر: 190120 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 17:43 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أطباء يبتكرون بديلا غير مؤلم للإبر

أطباء يبتكرون بديلا غير مؤلم للإبر

يشكل أخذ الحقن الدوائية عبر الإبر، هاجسا لدى من يخشون الألم الناجم عن الوخز، لكن تقنية طبية يجري تطويرها في الولايات المتحدة أضحت تبشر بالحل.

ويدرس باحثون في جامعة كاليفورنيا، طريقة جديدة لأخذ الحقن عن طريق الفم تسمى بـ"موكو جيت"، وتم تجريبها وسط الحيوانات.
وتقوم الطريقة على وضع سائل في كبسولة يتراوح طولها بين 7 و15 ميليمترا، ثم الضغط عليها داخل الفم لإيصال جزيئات اللقاح إلى الخلايا المناعية.
ويتم أخذ اللقاحات في الوقت الحالي، تحت الجلد أو عبر العضلات، في الغالب، لكن عدة أمراض تنتقل إلى الإنسان عبر الفم أو الأعضاء التناسلية.
وأظهرت التجربة، أن الأرانب التي تلقت اللقاح بتقنية "موكو جيت"، كانت الأجسام المضادة عندها أعلى بواقع ثلاث مرات، مقارنة مع أرانب أخذت اللقاح عن طريق الحقن التقليدية.
ويقول القائمون على الدراسة إن الطريقة الجديدة تحمل عدة مزايا، إذ إنها ستجعل الناس قادرين على أخذ اللقاحات دون الحاجة إلى ممرضين أو الذهاب إلى المستشفى.
فضلا عن ذلك، ستتيح التقنية مساعدة سكان البلدان النامية الذين يصعب الوصول إلى مناطقهم، بغرض تلقيحهم ضد الأمراض في حملات طبية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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