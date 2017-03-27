ستنطلق فعاليات المهرجان في السابع عشر من أبريل المقبل في مدينة بنغالور الهندية و سيتنافس الفيلم في قسم المسابقة منه.



الفيلم ذو مضمون اجتماعي بوليسي مستوحى من حادثة مقتل زوجة لاعب المنتخب الايراني الاسبق ناصر محمدخاني على يد زوجته الثانية، التي احدثت ضجة كبيرة حينها.



"انا متذكر وانا ناس" من تأليف بيمان عباسي ويعدّ من بين الافلام الرومانسية النادرة في السينما الايرانية، وشارك في بطولة الفيلم النجوم حسين ياري، ميترا حجار، ماه جهرة خليلي، آزادة صمدي، وبيتا عطشاني.



يذكر أن الفيلم شارك بمهرجانات عديدة وحصل مؤخرا على جائزة افضل اخراج من مهرجان "ويند" الدولي للافلام.



