  • الإثنين ٢٨ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 27, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190119 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان "garden city" الدولي يستضيف فيلم "انا متذكر وانت ناس"

مهرجان "garden city" الدولي يستضيف فيلم "انا متذكر وانت ناس"

يعرض الفيلم السينمائي الايراني "انا متذكر وانت ناس" للمخرج علي عطشاني في مهرجان "garden city" الدولي للأفلام بالهند.

ستنطلق فعاليات المهرجان في السابع عشر من أبريل المقبل في مدينة بنغالور الهندية و سيتنافس الفيلم في قسم المسابقة منه.

الفيلم ذو مضمون اجتماعي بوليسي مستوحى من حادثة مقتل زوجة لاعب المنتخب الايراني الاسبق ناصر محمدخاني على يد زوجته الثانية، التي احدثت ضجة كبيرة حينها.

"انا متذكر وانا ناس" من تأليف بيمان عباسي ويعدّ من بين الافلام الرومانسية النادرة في السينما الايرانية، وشارك في بطولة الفيلم النجوم حسين ياري، ميترا حجار، ماه جهرة خليلي، آزادة صمدي، وبيتا عطشاني.

يذكر أن الفيلم شارك بمهرجانات عديدة وحصل مؤخرا على جائزة افضل اخراج من مهرجان "ويند" الدولي للافلام.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: آي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0888 sec