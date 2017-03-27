دعا مسؤولو معرض باريس الدولي للكتاب 2017 ايران للمشاركة كضيف شرف في المعرض، كما زار الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند صالة ايران.

وفي اليوم الاول من بدء اعمال المعرض اقيمت مراسم "يوم ايران" في صالة مؤسسة المعارض الثقافية الايرانية والتي دعيت للمشاركة كضيف شرف في المعرض.

وبدأت مراسم "يوم ايران" بعزف الموسيقى الكلاسيكية ومن ثم تحدث مساعد رئيس معرض طهران الدولي للكتاب امير مسعود شهرام نيا حول مشاركة ايران في معرض باريس الدولي للكتاب خلال الاعوام الماضية وانجازاتها في المجالات الثقافية.

ونوه الى ماضي مشاركة ايران في معارض البلدان الاخرى ووصف معرض باريس الدولي للكتاب بانه احد اهم سوح الدبلوماسية الثقافية، لافتا الى زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند لصالة ايران خلال مراسم بدء اعمال المعرض.

وحضر المراسم مندوب ايران الدائم في منظمة اليونسكو والقائم باعمال السفارة الايرانية في باريس والملحق الثقافي الايراني وممثلو الجامعات الايرانية المنتخبة وحشد من محبي واصدقاء ايران.