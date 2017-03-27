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رقم الخبر: 190116 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: اقتصاد  
ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران في اطار الصفقة المبرمة + صور

ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران في اطار الصفقة المبرمة + صور

حطت ثالث طائرة ايرانية لنقل الركاب من طراز ايرباص A320-200 في مطار مهرآباد في طهران عصر السبت بعد اقلاعها من مطار تولوز الفرنسي.

ويأتي وصول الطائرة الجديدة ضمن صفقة عقدتها شركة الخطوط الجوية الايرانية لشراء مائة طائرة لنقل الركاب من الشركة الفرنسية تضم 38 طائرة من طراز 330، 46 طائرة من طراز 321 و 16 طائرة من طراز 350.

وتبلغ قيمة الصفقة التي عقدتها شركة الخطوط الجوية الايرانية مع الشركة الفرنسية المصنعة لهذا النوع من الطائرات 10 مليارات دولار والتي ستسلم الى ايران تدريجيا في غضون 10 اعوام.

وتبلغ سعة الطائرة الجديدة 238 راكبا وقادرة على حمل بضائع بوزن 36 طنا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الايرانية قد تسلمت طائرتين من شركة ايرباص الفرنسية خلال الشهر الماضي.

 

ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران
ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران
ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران
ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران
ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران
ثالث طائرة ايرباص تصل الى ايرانثالث طائرة ايرباص تصل الى ايران
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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