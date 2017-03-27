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رقم الخبر: 190114 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 12:54 الاقسام: عربيات  
تظاهرة حاشدة في صنعاء رفضاً للعدوان السعودي الامريكي في ذكراها الثانية

تظاهرة حاشدة في صنعاء رفضاً للعدوان السعودي الامريكي في ذكراها الثانية

مئات آلاف اليمنيين يحتشدون وسط العاصمة صنعاء اليوم الأحد رفضاً للعدوان السعودي الامريكي على اليمن في ذكراها الثانية ضمن فعالية جاءت تحت عنوان "الصمود في مواجهة العدوان".

مئات آلاف اليمنيين يحتشدون وسط العاصمة صنعاء اليوم الأحد رفضاً للعدوان السعودي الامريكي على اليمن في ذكراها الثانية ضمن فعالية جاءت تحت عنوان "الصمود في مواجهة العدوان".
وقد شهد ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتشاد ملايين المواطنين، بحسب ما أظهرت الصور وبحسب تقديرات وكالة سبأ للحشود، بحضور صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس الوزراء عبد العزيز صالح بن حبتور وأعضاء المجلس السياسي والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار مسؤولي الدولة مدنيين وعسكريين والشخصيات الاجتماعية.
وخلال الفعالية شوهدت طائرات التحالف السعودي تحلٌّق بكثافة في سماء صنعاء.
ورفع المشاركون في الفعالية العلم اليمني مردّدين هتافات أكدت صمود الشعب اليمني ووحدة الصف ضد الحرب على اليمن كما أشادت الهتافات بـ "الجيش واللجان الشعبية وتضحياتهم في مختلف الجبهات".
وبحسب مراسل الميادين فإنّ تساقط الأمطار دفع اللجنة المنظمة لتظاهرة صنعاء إلى إنهائها قبل موعدها المحدد.
رئيس رابطة علماء اليمن العلامة شمس الدين شرف الدين دعا في كلمة له اليمنيين إلى "التلاحم والحفاظ على الوحدة بوجه العدوان، والنفير العام لمواجهة العدوان".
من جهته قال وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة الإنقاذ الوطني شرف القليصي في الذكرى الثانية للعدوان على اليمن إنّ "اليمنيين أثبتوا اليوم رفضهم الحرب وأسبابها ومد اليد للسلام لا للاستسلام..نحن شعب حر يرفض الاستبداد والاستعباد والاستعمار والخيانة والعمالة".
وأضاف القليصي "كما صمدنا خلال عامين سنبقى صامدين أمام الطائرات والصواريخ والقنابل المحرمة دولياً والحصار".
من جهته قال رئيس المجلس السياسي في اليمن صالح الصماد في كلمة له أمام المحتشدين في العاصمة صنعاء إنّ "المقاتل اليمني أثبت أنه أقوى من كل العتاد في العالم، مضيفاً أنّ التحديات الأمنية والاقتصادية هي الأبرز التي تواجه الشعب اليمني".
الصماد أكّد أنّ القرار الدولي 2216 لم تستطع السعودية تنفيذه، مضيفاً أنّ زيارة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأخيرة إلى صنعاء لم تحمل أي جديد".
وأشار الصماد إلى أنّ "العدوان السعودي لن يحقق في التحدي الاقتصادي ما عجز عنه في التحدي الأمني" مضيفاً أنّ "رباعية العدوان تريد تدويل الملف اليمني لإلزامنا بقراراتها".
رئيس المجلس السياسي في اليمن لفت إلى أن بلاده بذلت في سبيل السلام كل الجهود وجدد مدّ اليد للسلام والحوار، مطالباً العرب والمجتمع الدولي لتحييد الشعب اليمني ورفع الحصار.
الصماد دعا أيضاً أبناء الجنوب إلى "العودة إلى رشدهم والحفاظ على ما بقي من رجالهم".

 

 
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