اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني ان جميع مكونات الشعب الايراني العرقية والمذهبية تتمتع بحقوق مواطنة متساوية، معتبرا محافظة كردستان بانها الحصن المنيع للذود عن ايران وحراستها.

وخلال لقائه حشدا من الشباب والنخب بمحافظة كردستان في مدينة سنندج بمناسبة زيارته التفقدية لها، اشار الرئيس روحاني الي وجود مناجم كثيرة بمحافظة كردستان ، وقال : ان احد الاجراءات الجيدة للحكومة الحالية هو استكشاف مناجم جديدة ، اذ ان اكتشاف مثل هذه المناجم في البلاد تضاعف اكثر من مرتين في غضون السنوات الثلاث الماضية ، وفي محافظة كردستان وصل هذا المعدل من 5 بالمائة الي 29.3 بالمائة في الوقت الحاضر، وقريبا سيتم الاعلان عن نتائج الاستكشافات الجديدة.

واعتبر رئيس الجمهورية ان خط سكك الحديد بانه احد احتياجات محافظة كردستان ، وقال : سيتم في العام الجاري ربط المحافظة بشبكة سكك الحديد في البلاد ، وان احد خطوط سكك الحديد التي تؤكد الحكومة علي تنفيذها بعد همدان ، هو مد خط سكك حديد همدان الي سنندج ، وفي هذا المجال تم البدء بالاجراءات التمهيدية.

واضاف : ان خط سكك حديد كردستان يجب ان يصل الي الحدود الغربية ويمتد عبرالعراق وسوريا الي البحر المتوسط ، وهذا أمر ممكن ، وان كردستان من شأنها ان تكون همزة وصل سكك حديد ايران مع سواحل البحر المتوسط.

من جانب آخر اكد رئيس الجمهورية ان الحكومة تولي اهمية لتنفيذ حقوق المواطنة ، وقال : ان العام الجاري سيكون عام تنفيذ مضمون ميثاق حقوق المواطنة ، وهذا الميثاق تم ابلاغه الي جميع الاجهزة ويجب تنفيذه.

واضاف روحاني : نحن متساوون جميعا في حقوق المواطنة ، ولا يوجد أي فرق بين المرأة والرجل والمذاهب والاديان والقوميات المختلفة ، وسنتمسك بحقوق المواطنة لجميع الايرانيين ، لانه علي اساس هذه الوعود المنبثقة من مبادئ الدستور يتوجه المواطنون الي صناديق الاقتراع.

كما اعتبر الرئيس روحاني، محافظة كردستان بانها كانت ومازالت الحصن المنيع للذود عن ايران وحراستها.