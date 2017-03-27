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رقم الخبر: 190112 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 12:48 الاقسام: محليات  
سنائي:قائد الثورة ورئيس الجمهورية لديهما روية خاصة ازاء العلاقات مع روسيا

سنائي:قائد الثورة ورئيس الجمهورية لديهما روية خاصة ازاء العلاقات مع روسيا

قال السفير الايراني في روسيا مهدي سنائي ان سماحة قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني وقادة روسيا لديهم اهتمام خاص ازاء العلاقات بين طهران ومسكو وضرورة ارتقائها.

قال السفير الايراني في روسيا مهدي سنائي ان سماحة قائد الثورة الاسلامية والرئيس الايراني وقادة روسيا لديهم اهتمام خاص ازاء العلاقات بين طهران ومسكو وضرورة ارتقائها.
واضاف سنائي علي اعتاب الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس روحاني الي روسيا لاجراء مباحثات مع القادة الروس والتوقيع علي الوثائق الاساسية بين البلدين اضاف في حديث مع مراسل ارنا ان العلاقات بين ايران وروسيا تتجاوز حاليا مرحلة العلاقات الثنائية بل مرحلة العلاقات الاقليمية التي تتجسد في التعاون ضد الارهاب خاصة بسوريا بحيث باتت هذه العلاقات انموذجا يهتم به علي الصعيد الدولي.
وصرح ان نجاح التوجهات والانجازات الناتجة عن التعاون الاقليمي بين طهران ومسكو يشير الي ان هناك علاقات خاصة بين البلدين.
واشار الي تاريخ اللقاءات بين الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قائلا ان المباحثات والمشاورات بين ايران وروسيا علي اعلي المستويات ساهمت في تقدم العلاقات الثنائية والاقليمية بين البلدين الي الامام حيث سنشهد تطويرها في ظل زيارة الرئيس روحاني الي مسكو.
وسيقوم الرئيس الايراني يوم الاثنين بزيارة رسمية الي موسكو يتم خلالها التوقيع علي الوثائق الاساسية بين البلدين برعاية الرئيسين الايراني والروسي في قصر الكرملين يوم الثلاثاء المقبل.

 
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