كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي عن مشروع قرار يتضمن وضع الجيش والاستخبارات الأمريكتين في لائحة الإرهاب وذلك في الاجتماع الأول لمجلس الشورى الإسلامي في السنة الجديدة الإيرانية .

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن علاء الدين بروجردي اشار إلى العقوبات التي فرضتها أميركا على إيران مؤخرا وقال انطلاقا من بعض التصرفات الأميركية الجائرة بمن في ذلك الكونغرس والإدارة الأمريكيتين ضد الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني فإن مجلس الشورى الإسلامي سيتخذ قرارا إزاء هذه السلوكيات الأميركية وذلك في الاجتماع الأول لمجلس الشورى الإسلامي في السنة الجديدة الإيرانية .

وقال علاء الدين بروجردي إن أميركا عمليا أكبر داعمة للإرهاب سواء من خلال تواجدها وإشعال فتيل الأزمات في المنطقة بما في ذلك أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وايضا تمويلها للمجاميع الإرهابية مما أدى إلى قتل وسفك دماء كثير من الأبرياء .

وأعلن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية الإيرانية لمجلس الشورى الإسلامي انطلاقا من بعض التصرفات الأميركية الجائرة بمن في ذلك الكونغرس والإدارة الأمريكيتين ضد الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني فإن مجلس الشورى الإسلامي سيتخذ قرارا إزاء هذه السلوكيات الأميركية وذلك في الاجتماع الأول لمجلس الشورى الإسلامي في السنة الجديدة الإيرانية . /



