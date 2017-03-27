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رقم الخبر: 190110 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 12:43 الاقسام: محليات  
العميد جزائري يوجه تحذيرا للأساطيل الأميركية في الخليج الفارسي

العميد جزائري يوجه تحذيرا للأساطيل الأميركية في الخليج الفارسي

أكد مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد جزائري أنه على أميركا أكثر من أي وقت مضى مراقبة سلوك أساطيلها في الخليج الفارسي معتبرا ان اي فوضى وزعزعة أمن إذا ما حصلت في الخليج الفارسي ستكون أميركا المسؤولة عنه .

أكد مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية العميد جزائري أنه على أميركا أكثر من أي وقت مضى مراقبة سلوك أساطيلها في الخليج الفارسي معتبرا ان اي فوضى وزعزعة أمن إذا ما حصلت في الخليج الفارسي ستكون أميركا المسؤولة عنه .
وأعلن مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية  خلال تصريحاته أنه على أميركا أكثر من أي وقت مضى مراقبة سلوك أساطيلها في الخليج الفارسي .
واستنكر العميد جزائري التقارير والأنباء المتداولة في الإعلام والصحف الأميركية حول عدم مهنية الغواصات الإيرانية معتبرا أنها لا أساس لها ولم تأت على أسس علمية ومسيسة .
وصرح هذا المسؤول نحن نرى أن أميركا ستتحمل مسؤولية أية اضطرابات في الخليج الفارسي ونحذرهم على أن تعدل أميركا سلوك أساطيلها في هذه المنطقة .


 

 
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