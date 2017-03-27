أعلن مركز الاحصاء الايراني ان عدد السكان في البلاد قد ارتفع بمقدار 30 مليون نسمة كما ان عدد الاسر ارتفع الى ضعفين ونصف الضعف خلال 30 عاما.

وافاد المركز في احدث تقرير له على هذا الصعيد ان عدد السكان في ايران قد ارتفع نحو 30 مليون نسمة خلال 30 عاما (1986-2016) اذ كان يبلغ 49 مليونا و 445 الفا و 10 اشخاص وازداد الى 79 مليونا و 926 الفا و 270 شخصا.

واضاف، ان عدد الاسر في ايران كان يبلغ 9 ملايين و 673 الفا و 931 اسرة حيث لامس 24 مليونا و 196 الفا و 35 اسرة.

واوضح ان 75 بالمئة من الاسر الايرانية تعيش في المدن فيما تنتشر 25 بالمئة المتبقية في القرى والارياف.

ولفت الى ان معدل عدد افراد الاسرة الواحدة كان يبلغ 5.1 في عام 1986 الا انه شهد انخفاضا في غضون العقود الثلاثة الاخيرة حيث بلغ في عام 2016 نحو 3.3 شخص.