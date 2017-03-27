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رقم الخبر: 190108 تاريخ النشر: آذار 26, 2017 الوقت: 12:38 الاقسام: اقتصاد  
تدشين 155 كيلومترا من الطرق السريعة بمحافظة كردستان

تدشين 155 كيلومترا من الطرق السريعة بمحافظة كردستان

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن انه تم تدشين 155 كيلومترا من الطرق السريعة بمحافظة كردستان خلال فترة الحكومة الحالية باعتماد قدره اكثر من 2200 مليار ريال (الدولار يعادل 33000 ريال).

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن انه تم تدشين 155 كيلومترا من الطرق السريعة بمحافظة كردستان خلال فترة الحكومة الحالية باعتماد قدره اكثر من 2200 مليار ريال (الدولار يعادل 33000 ريال).
وعلى هامش تدشين ثلاثة مشاريع للطرق وبناء المدن، وبحضور الرئيس الايراني، اليوم السبت، قال خير الله خادمي: في بداية تولي الحكومة الحالية (قبل نحو 3 اعوام ونصف) إدارة البلاد، كان طول الطرق السريعة في محافظة كردستان 105 كيلومترات، فيما يبلغ طولها 260 كيلومترا في الوقت الحاضر.
وأضاف أنه تم تدشين 80 كيلومترا من 320 كيلومترا من ممر "الشمال – جنوب" البلاد والواقعة ضمن محافظة كردستان، وقد تم عرض جميع قطع هذا الممر للمناقصة باعتماد اكثر من 4000 مليار ريال.
وبشأن خط سكك حديد "سنندج – همدان – طهران"، أوضح وزير الطرق الايراني، ان هذا الخط يبلغ طوله 419 كيلومترا، وقد تم نصب سكك الحديد في 268 كيلومترا منه، والـ151 كيلومترا المتبقية تم انجاز 60 بالمائة منها.
وأشار خير الله خادمي الى افتتاح مشاريع اخرى بما فيها إتمام 18.5 كيلومترا من القطعتين 5 و6 من ممر "الشمال – جنوب" (في محور سنندج – ديواندرة)، وانجاز 30 كيلومترا من الطرق القروية وإكمال بناء 1170 وحدة سكنية ضمن مشروع "مهر" للإسكان.

 


 

 
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