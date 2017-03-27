كشفت إحصائية مدنية مستقلة جديدة أن عدد الضحايا المدنيين جراء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن قد بلغ 32.749 ما بين شهيد وجريح بحسب ما نشره، المركز القانوني للحقوق والتنمية.

كما أكدت إحصائية المركز القانوني أن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 2.646 طفلًا، كما بلغ عدد النساء 1.922 امرأة، وبلغ عدد الشهداء من الرجال 7.728رجلًا، وجميعهم من المدنيين.

وذكر المركز أن عدد الجرحى الموثقين لدى المركز من الأطفال بلغ 2.463 طفلًا، كما بلغ عدد النساء 2.074 امرأة، وبلغ عدد الجرحى من الرجال 15.916 رجلًا.

وفي تفاصيل موثقة لدى المركز في جانب التعليم والإعلام بلغ عدد المدارس والمعاهد التعليمية المتضررة 763 مدرسة ومعهد، و113منشأة جامعية، و26 منشأة إعلامية.

وأضاف المركز أن عدد المنازل المدمرة والمتضررة جراء العدوان قد بلغ 403,039، كما تم تدمير 712 مسجدًا.

وفي جانب البنى التحتية والمنشآت الحكومية والخدمية المتضررة، أكد المركز القانوني أن العدوان استهدف 161 محطة ومولد كهرباء، و307 خزانًا وشبكة مياه، و339 شبكة ومحطة اتصالات، و270 مستشفىً ومرفقًا صحيًا، و103منشأة رياضية، و1.624 منشأة حكومية.

وفي المنشآت الأثرية والسياحية بلغ عدد المنشآت السياحية التي استهدفها العدوان 223 منشأة سياحية، و206 معلمًا أثريًا.

وفي جانب النقل ذكرت الإحصائية أنه تم استهداف 515 ناقلة غذاء، و235 ناقلة وقود، و15مطارًا، و14ميناءً، و1.577 طريقًا وجسرًا.

وفي خانة المنشآت التجارية والزراعية ذكرت الإحصائية أن عدد المنشآت التجارية المستهدفة بلغ 2.574 منشأة ، و1.630 حقلًا زراعيًا، و540 سوقًا تجاريًا، و277 مصنعًا، و314 محطة وقود، و663 مخزن غذاء، و213 مزرعة دواجن ومواشي.

هذا، واعلنت وزارة الصحة اليمنية في مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة صنعاء أن عدد الشهداء والجرحى المبلغ عنهم لديها يزيد عن 30 ألف مدني، ما بين شهيد وجريح، وأضافت أن 412 منشأة صحية تم استهدافها من قبل العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.



