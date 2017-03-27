أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي انه طالما العدوان السعودي الامريكي على اليمن مستمر فان صمود الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية مستمر ، ناصحاً بان ان يراهن لا احد على اي شيء لكسر ارادة شعبنا.

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية للصمود التاريخي في وجه العدوان السعودي الامريكي على اليمن قال "نحن معنيون على المستوى السياسي والفكري والاستراتيجي أن نبني حاضرنا ومستقبلنا بناءً على أننا شعب يواجه تحديات عظيمة، واوضح انه لم يكن هناك أي مبرر للعدوان السعودي على الشعب اليمني، مؤكداً ان العدوان ارتكب ابشع انواع الجرائم ومع ذلك فشل في حساباته بانه سيحسم هذه المعركة بأسبوعين أو شهر.

ورأى ان هذا العدوان يحمل شهادة على مظلومية الشعب اليمني بالإضافة الى إدانة للمعتدين، معتبراً ان الذكرى الثانية للعدوان فرصة لمراجعة الاداء الداخلي في مواجهة العدوان والتصدي له وتطوير الاداء ليكون أكثر فاعلية وتأثيراً، لافتاً الى الى ان الشعب اليمني مستعد أن يقدم الأرواح ويضحي بحياته ليحافظ على حريته وكرامته واستقلاله.

كما اشار قائد حركة انصار الله الى ان صمود الشعب اليمني بوجه العدوان كان بفضل الشهداء وصبر الجرحى واسرهم، بالإضافة الى صمود كافة ابناء الشعب.

كما اوضح ان من أهم العوامل التي ساعدت على هذا الصمود هو تماسك الصف الداخلي وثبات المكونات الاساسية في البلد، معتبراً ان مستوى الوعي والاحساس العالي بالمسؤولية ساعد على أن يهتم المعنيون بالتعاطي بمسؤولية للتصدي لهذا العدوان.

ورأى السيد الحوثي ان التحرك الواسع والشامل من كل المكونات ساهم بشكل كبير بتعزيز الصمود والتصدي للعدوان، واضاف انه من العوامل المساعدة على الصمود هي المظلومية الكبيرة والجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان، مؤكداً ان هذه الجرائم تستفز أي شخص لديه كرامة ليقف بوجه ذلك العدوان، ولافتاً الى ان قنابل المعتدين مزقت اجساد الاطفال الى اشلاء.

هذا، وأكد قائد حركة أنصار الله ان الرأس المدبر والمخطط لهذا العدوان هو أميركا أما قلبه وكل شعوره هو اسرائيل واما ادواته فهي قوى العمالة والارتهان للأميركي والاسرائيلي وعلى رأسهم النظام السعودي.

وأوضح السيد الحوثي ان الأمة مستهدفة من قبل اميركا و"اسرائيل"، مشيراً الى ان هناك شعوب يرى العدو الاميركي ضرورة التخلص منها اولاً لأنها تمثل عقبة امامه لأن فيها قوى متحررة وواعية ومسؤولة ترفض هيمنته وتقف بوجه مشاريعه ومؤامراته، مؤكداً ان هناك مخطط لتخريب المنطقة من قبل الاميركي.

ورأى قائد حركة انصار الله ان هناك ارتباط حميمي بين الكيان الاسرائيلي والنظام السعودي وهناك تنسيق مباشر ايضاً بين النظام الاماراتي والكيان الاسرائيلي، وأكد ان النظام السعودي يعمل على تهميش دور مصر المحوري ويتعاطى معه بطريقة غير لائقة.

ولفت السيد الحوثي الى ان هناك من هم موالون للعدوان يمجدونه في حين يقتل نساء واطفال بلدهم.

كما اكد انه يجب تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية في الحكومة ووضع رؤية اقتصادية واصلاح الاجهزة الرقابية لمحاربة الفساد، وطالب بفتح ابواب التجنيد في الجيش واتاحة فرص الدفاع عن البلد امام الرجال الشجعان، بالاضافة الى الاستمرار في تطوير الاسلحة والقدرات العسكرية لاسيما الصاروخية والبحرية والدفاع الجوي.

وشدد السيد الحوثي على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف بين كل المكونات وتفعيل اليات التواصل والتصدي للمساعي الشيطانية من قبل قوى العدوان لاثارة الفتن والمشاكل، وأكد انه يجب العناية باسر الشهداء والجرحى والمجاهدين والاسرى.



