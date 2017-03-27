أصدر حزب الله البيان التالي:

يدين حزب الله جريمة الاغتيال الآثمة التي استهدفت المجاهد مازن فقهاء في قطاع غزة، والتي تبدو بصمات العدو الصيوني الغادر واضحة عليها.

إن هذه الجريمة هي دليل جديد على الروح العدوانية التي تسكن هذا العدو الغاصب وتؤكد بالتالي على حتمية استمرار محاربة هذا العدو الغاصب حتى طرده من كل أرضنا المحتلة.

وإذ يتقدم حزب الله بأحر التعازي والتبريكات بشهادة هذا المجاهد المغدور إلى حركة حماس قيادةً ومجاهدين، وإلى عائلة الشهيد وإلى الشعب الفلسطيني عامةً، فإنه يدعو إلى بذل كل الجهود لمعاقبة المجرمين المنفذين والمخططين، والضرب على أيديهم بيد من حديد، حتى لا يتجرأ أحد على النيل من المجاهدين في عتمةِ ليل، خدمةً للمشروع الصهيوني الهادف إلى استئصال المقاومة ومجاهديها.



