شهدت الكثير من بلدات البحرين تظاهرات حاشدة احتجاجا على حملات القمع التي يقوم بها عناصر أمن النظام، ووفاءً لدم الشهيد الشاب مصطفى حمدان الذي قضى مؤخرا في أحد المعتقلات.

وخرج أهالي العاصمة المنامة وبلدات الدراز والنويدرات ودمستان والعذاري والبلاد القديم والجفير والنعيم في تظاهرات للتعبر عن وفائهم لدماء الشهداء ودعما لعالم الدين الكبير آية الله عيسى قاسم.

واحرق المتظاهرون في العذاري علم اميركا احتجاجا على دعم الحكومة الاميركية للنظام البحريني في مناهضة الشعب.

وفي بلدة الجفير احرق المتظاهرون حاويات النفايات واطارات السيارات للتعبير عن سخطهم لاستشهاد الشاب مصطفى حمدان وللتأكيد على الثأر لدمه من نظام آل خليفة.

ولم يمض اسبوع واحد على استشهاد الشاب محمد سهوان اثر اصابته من قبل عناصر امن النظام وايداعه في سجن جو دون علاج حتى استشهد الشاب مصطفى حمدان اثر اصابة في رأسه جراء هجوم عناصر امن النظام على المحتجين قرب منزل عالم الدين الكبير آية الله عيسى قاسم في بلدة الدراز.