أصيب 3 أشخاص بإصابات متفاوتة بينهم صبى يبلغ من العمر 14 عاماً، فجر اليوم، السبت، إثر عملية إطلاق نار قرب محطة لمترو الأنفاق في مدينة ليل شمالي فرنسا.

وقامت الشرطة الفرنسية بإغلاق الطرق في محيط محطة مترو مدينة ليل الفرنسية، وكافة المخارج المؤدية إلى موقف السيارات المكشوف مترو “بورت داراس” قرب محطة في المدينة، وفقًا لصحفية “لو فو دو نور” الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، اعتقادها أن إطلاق النار نفذ من قبل شخص واحد، قام بفتح النار بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، ولاذ المهاجم بعدها بالفرار.

في غضون ذلك، طوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت عملية بحث وتمشيط لإلقاء القبض على المهاجم، واستبعدت الشرطة فرضية أن يكون عملاً إرهابيًا، مرجحة أن إطلاق النار جاء بغرض الانتقام.

ولاتزال حالة الطوارئ متواصلة في فرنسا منذ إعلانها في 2015 عقب سلسلة اعتداءات إرهابية تعرضت لها في منتصف تشرين الثاني / نوفمبر من ذات العام.