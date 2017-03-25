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|رقم الخبر: 190101
|تاريخ النشر: آذار 25, 2017
|الوقت: 15:14
|الاقسام: علوم و تکنولوجیا
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التوتر ليس سببا لظهور "الشيب"
وفقا لصحيفة "غازيتا رو" نقلا عن أطباء بريطانيين بالأمراض الجلدية، فقد وجد العلماء أن التوتر ليس سببا لظهور الشيب لدى الأشخاص.
هذا وقد قطع العلماء البريطانيون الشك باليقين حول المعلومات السائدة بأنه عندما تلاحظ قليلا من الشيب فأن عامل التوتر هو السبب الرئيسي لظهوره، ولكن العلماء قالو أن السبب الحقيقي وراء ظهور الشيب هو — الوراثة.
ووفقا للبيانات التي تم الحصول عليها في دراسات من الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية، أن ظهور الشيب ليس له أي علاقة بالإضطرابات النفسية أو حالات التوتر التي يتعرض لها الشخص.
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