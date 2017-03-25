صرح العلماء عن إمكانية إنتاج دم في المختبر، ويمكن أن تكون هذه الإمكانية هي الطريق لإنقاذ العديد من الأشخاص وقفزة نوعية في مجال الطب، ولكن لايمكننا الآن الحديث عن إنتاج كميات كبيرة.

هذا وقد قام عدد من العلماء من بريستل بالعمل على إنتاج "دم صناعي"، ولكنه سوف يكون أغلى تكلفة من دم المتبرعين، وحيث يحاول العلماء إنتاج هذا الدم فقط لذوي فصائل الدم النادرة.

وقال الباحثون أن الفكرة هي "تجميد" الخلايا الجذعية الدموية في المراحل الأولى من تطورها، أي عندما يكونون بمرحلة الإنقسام النشط.

ولايزال الباحثون في حيرة من أمرهم عن كيفية إنتاج كريات دموية وخلايا الدم في المختبر، ولكن العمل جار على قدم وساق في هذا الإتجاه.