  • السبت ٢٦ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190100 تاريخ النشر: آذار 25, 2017 الوقت: 15:10 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيجاد وسيلة لإنتاج دم صناعي

إيجاد وسيلة لإنتاج دم صناعي

صرح العلماء عن إمكانية إنتاج دم في المختبر، ويمكن أن تكون هذه الإمكانية هي الطريق لإنقاذ العديد من الأشخاص وقفزة نوعية في مجال الطب، ولكن لايمكننا الآن الحديث عن إنتاج كميات كبيرة.

هذا وقد قام عدد من العلماء من بريستل بالعمل على إنتاج "دم صناعي"، ولكنه سوف يكون أغلى تكلفة من دم المتبرعين، وحيث يحاول العلماء إنتاج هذا الدم فقط لذوي فصائل الدم النادرة.

وقال الباحثون أن الفكرة هي "تجميد" الخلايا الجذعية الدموية في المراحل الأولى من تطورها، أي عندما يكونون بمرحلة الإنقسام النشط.

ولايزال الباحثون في حيرة من أمرهم عن كيفية إنتاج كريات دموية وخلايا الدم في المختبر، ولكن العمل جار على قدم وساق في هذا الإتجاه.

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6033 sec