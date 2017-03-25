ستتسلم شركة الخطوط الجوية الايرانية ثالث طائرة ركاب من شركة ايرباص الفرنسية من طراز 330-200 والتي ستهبط اليوم السبت في مطار مهراباد بطهران عند الساعة الخامسة عصرا حسب التوقيت المحلي (الثانية عشرة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

وسلمت شركة ايرباص الفرنسية طائرتين من هذا النوع خلال الشهر الماضي فيما يبلغ عدد الطائرات التي وقعت عليها شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما) مع الشركة الفرنسية المذكورة 80 طائرة.

ويبلغ اجمالي صفقة طائرات نقل الركاب التي تعاقدت عليها الشركة لتحديث اسطولها الجوي 200 طائرة منها 100 طائرة بعيدة ومتوسطة المدى مع شركة بوينغ الاميركية و 20 طائرة قصيرة المدى مع شركة (ATR) الفرنسية - الايطالية.

وسترفع الطائرات الجديدة طاقة الشركة في نقل الركاب الى اكثر من 50 الف مقعد كما ستوفر اكثر من 20 الف فرصة عمل جديدة في البلاد.