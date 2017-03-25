أعلن رئيس لجنة الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في طهران، أن النتائج الاولية لتأييد أهلية المرشحين أو رفضها ستعلن في 22 نيسان/أبريل القادم.

أعلن رئيس لجنة الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في طهران، أن النتائج الاولية لتأييد أهلية المرشحين أو رفضها ستعلن في 22 نيسان/أبريل القادم.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس في لجنة انتخابات طهران، قال علي رضا رحيمي: ان اللجان التنفيذية تبدأ عملية دراسة أهلية المرشحين فور انتهاء عملية تسجيل المرشحين من 27 اذار/ مارس الى 12 نيسان/أبريل القادم، بناء على معلومات المراجع الرسمية.

وأضاف: ان النتائج الاولية لتأييد أهلية المرشحين او رفضها ستعلن في 22 نيسان/أبريل من قبل القائممقاميات.

وأردف: بإمكان المرشحين الذين ترفض أهليتهم، ان يقدموا شكاوى في الفترة من 23 الى 26 نيسان/أبريل الى لجنة الاشراف على الانتخابات في المحافظة، لتتم دراسة أهليتهم في اللجنة.