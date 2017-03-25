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رقم الخبر: 190098 تاريخ النشر: آذار 25, 2017 الوقت: 14:27 الاقسام: محليات  
النتائج الاولية لتأييد أهلية المرشحين للانتخابات البلدية تعلن الشهر القادم

النتائج الاولية لتأييد أهلية المرشحين للانتخابات البلدية تعلن الشهر القادم

أعلن رئيس لجنة الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في طهران، أن النتائج الاولية لتأييد أهلية المرشحين أو رفضها ستعلن في 22 نيسان/أبريل القادم.
أعلن رئيس لجنة الاشراف على انتخابات المجالس البلدية في طهران، أن النتائج الاولية لتأييد أهلية المرشحين أو رفضها ستعلن في 22 نيسان/أبريل القادم.
وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس في لجنة انتخابات طهران، قال علي رضا رحيمي: ان اللجان التنفيذية تبدأ عملية دراسة أهلية المرشحين فور انتهاء عملية تسجيل المرشحين من 27 اذار/ مارس الى 12 نيسان/أبريل القادم، بناء على معلومات المراجع الرسمية.
وأضاف: ان النتائج الاولية لتأييد أهلية المرشحين او رفضها ستعلن في 22 نيسان/أبريل من قبل القائممقاميات.
وأردف: بإمكان المرشحين الذين ترفض أهليتهم، ان يقدموا شكاوى في الفترة من 23 الى 26 نيسان/أبريل الى لجنة الاشراف على الانتخابات في المحافظة، لتتم دراسة أهليتهم في اللجنة.
 
 
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