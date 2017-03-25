يُواصل البحرينيون دفع أثمان ثورتهم المحقة بتعرُضهم لشتى أنواع التعذيب والحرمان من قبل السلطات الخليفية التي لا يردها ضمير عن استخدام مختلف أساليب البطش بمواطنيها، وسط حملة اعتقالات عشوائية تدفع بهم سنوات في السجون، دون إيلاء الاهتمام بأبسط حقوقهم الطبية والحياتية، فمنهم من يعاني ألم الجراح، ومنهم من يسقط شهيداً.

يُواصل البحرينيون دفع أثمان ثورتهم المحقة بتعرُضهم لشتى أنواع التعذيب والحرمان من قبل السلطات الخليفية التي لا يردها ضمير عن استخدام مختلف أساليب البطش بمواطنيها، وسط حملة اعتقالات عشوائية تدفع بهم سنوات في السجون، دون إيلاء الاهتمام بأبسط حقوقهم الطبية والحياتية، فمنهم من يعاني ألم الجراح، ومنهم من يسقط شهيداً.

وبهذا الصدد، استشهد الشاب مصطفى حمدان إثر انتكاسة صحية أصيب بها جراء تعرضه للإصابة برصاص حي في الرأس أثناء هجوم قوات مقنعة تابعة للنظام البحريني على المرابطين قرب منزل أعلى مرجعية دينية في البحرين آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي.

وكانت أسرة الشهيد قد أكدت أن حالته الصحية انتكست بشكل خطير، حيث عانى جسمه من نقص في الأوكسجين وارتفاع في ثاني اوكسيد الكربون، ما تسبب في أعراضٍ منها انتفاخ في الرأس وتغيّر في لون البشرة وميلانها نحو الزرقة.

إدارة سجن جو تمنع معتقلاً من إجراء عملية جراحية

وفي سياق غير بعيد، أفاد عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي أنّ "إدارة سجن جو المركزي تمنع المعتقل أحمد ميرزا من الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء عملية منذ أكثر من 10 شهور".

وفي تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال رضي:"إنّ المعتقل أحمد ميرزا يعاني من مشاكل صحية وبحاجة الى رعاية طبية ومراجعة المستشفى لإجراء عملية استئصال المرارة".

وأوضح أن" المعتقل ميرزا يعاني من هذه المشاكل الصحية منذ أكثر من 10 شهور لكن إدارة السجن تحرمه من الذهاب الى المستشفى لتلقي العلاج".