أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "أعدل قانون انتخابات هو قانون النسبية، ولا زالت النسبية تتصدر القوانين الأكثر عدالة ووطنية"، مشيراً الى ان "كل النقاشات السابقة لم تأتِ بقانون عادل ولم نتوصل إلى نتيجة.

أكد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "أعدل قانون انتخابات هو قانون النسبية، ولا زالت النسبية تتصدر القوانين الأكثر عدالة ووطنية"، مشيراً الى ان "كل النقاشات السابقة لم تأتِ بقانون عادل ولم نتوصل إلى نتيجة، وسنستمر في الإيجابية لكن إذا أردنا أن نختصر الوقت فالمطلوب أن نقر قانون انتخابات على قاعدة النسبية بمراتبه المختلفة، أي النسبية على مستوى لبنان، أو النسبية على مستوى المحافظات الخمس، أو النسبية على مستوى الدوائر الــ 13، أو ما شابه ذلك، لكن المهم أن يكون كل لبنان على أساس النسبية، هذا هو الأعدل، ونحن لن نقبل بأي قانون، فلا بدَّ أن يكون القانون مقنعًا وعادلًا".

كلام الشيخ قاسم جاء خلال الاحتفال الذي أقامته جمعية كشافة الإمام المهدي (عج) بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) في مجمع السيدة زينب(ع)، حيث دعا "إلى مكافحة الفساد عمليًا وليس من خلال الخطب الرنانة والمنابر"، معربا عن أسفه لكون "مكافحة الفساد في لبنان ليست على رأس الأولويات، والدليل الأقوى على ذلك، هو ملف الاتصالات غير الشرعية"، وتابع "عندما نسأل أين أصبح الملف؟ تارة تجده ضائعا في درج القضاء، وأخرى الشرطة، وثالثة الأمن الداخلي، ورابعة التحقيقات".

وطالب الشيخ قاسم الحكومة "بوضع بند مكافحة الفساد على جدول أعمالها، وتحديد مكامن الفساد والهدر".