وصل الرئيس روحاني اليوم السبت الى مطار سنندج من أجل تدشين عدد من المشاريع الصناعية و الاعمارية و الخدماتية.

وصل الرئيس روحاني اليوم السبت الى مطار سنندج من أجل تدشين عدد من المشاريع الصناعية و الاعمارية و الخدماتية.

و استقبل ماموستا فائق رستمي ممثل أهالي كردستان الايرانية في مجلس خبراء القيادة و محافظ كردستان و عدد آخر من المسؤولين المحليين، الدكتور روحاني في مطار سنندج.

و أعلن الرئيس روحاني في مطار سنندج أمام المراسلين عن تدشين 21 مشروعا في محافظة كردستان خلال هذه للزيارة.

و أوضح الرئيس روحاني ان محافظة كردستان أرض الأهالى الأبطال المحافظين للحدود مضيفا:"من المقرر تدشين 21 مشروعا في محافظة كردستان خلال هذه للزيارة".

و أكد الرئيس روحاني:"من المقرر دراسة المسار التنفيذي لاكمال المشاريع الصناعية التي لم تستكمل بعد".

برعاية الرئيس روحاني تدشين مصنع للبتروكيمياويات في محافظة كردستان

هذا و تم اليوم السبت تدشين مصنع للبتروكيمياويات في محافظة كردستان الايرانية بحضور الرئيس حسن روحاني.

ويوفر المصنع الجديد 700 فرصة عمل جديدة لابناء محافظة كردستان / غرب ايران/ كما بلغت كلفة تشييده اكثر من الف و 400 مليار تومان (الدولار الاميركي يعادل نحو 3300 تومان).

كما دشن الرئيس روحاني مصنعا لانتاج اطارات السيارات في محافظة كردستان ايضا.

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى مدينة سنندج مركز محافظة كردستان اليوم لتدشين 21 مشروعا انتاجيا واقتصاديا جديدا فيها ما يوفر آلاف فرص العمل لابناء المحافظة.

تدشين مجمع "بارز" لاطار العجلات بمحافظة كردستان

هذا و تم تدشين مجمع "بارز" لاطار العجلات بمحافظة كردستان برعاية رئيس الجمهورية الدكتور روحاني.

و افتتح حجة الاسلام و المسلمين الدكتور روحاني اليوم السبت مجمع "بارز" لاطار العجلات بمحافظة كردستان و استمع الى ايضاحات وزير الصناعة و المنجم و التجارة و المدراء و المهندسين.

و من المقرر انتاج أنواع اطار العجلات حوالي 44 ألف طن سنويا في هذا المركز الانتاجي.