يصل رئيس الجمهورية الاسلامية حجة الاسلام حسن روحاني يوم الاثنين القادم الي روسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

يصل رئيس الجمهورية الاسلامية حجة الاسلام حسن روحاني يوم الاثنين القادم الي روسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وسيلتقي الرئيس روحاني نظيره الروسي يوم الثلاثاء حيث سيكون اللقاء التاسع الذي يجمع بين الرئيسين خلال السنوات الاربع الماضية.

ومن المقرر أن يتم خلال هذا اللقاء توقيع عشر وثائق مهمة و خطة طريق لتعزيز العلاقات بين البلدين .

و تتعلق احدي هذه الوثائق بالاتفاق الايراني الروسي حول الغاء التاشيرات للمجموعات السياحية التي تضم خمسة الي خمسين سائحا ما يتيح ذلك فرصة لاجراء محادثات لالغاء التاشيرات نهائيا.

وسيزور الرئيس روحاني النصب التذكاري للجندي المجهول بالقرب من قصر الكرملين.

ومن المقرر ان تمنح جامعة 'ام.ج.او' في موسكو شهادة دكتوراه فخرية للرئيس روحاني.

وسيجري وزير الخارجية محمد جواد ظريف و وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمود واعظي اللذين يرافقان الرئيس روحاني لقاءات مع نظيريهما الروسيين وعدد اخر من المسؤولين الروس.

وقد شهدت العلاقات بين طهران وموسكو طفرة نوعية بعد ازياد حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 نحو 80 بالمائة عما كان عليه في العام 2015 وبلوغه مليارين و 200 مليون دولار، الي جانب المصادقة علي تأسيس منطقة تجارة حرة بين ايران واتحاد اوراسيا، و نجاح ستراتيجية الاتفاق النفطي بينهما بشان عودة حصة انتاج النفط الايراني الي ماكان عليه قبل الحظر.