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رقم الخبر: 190093 تاريخ النشر: آذار 25, 2017 الوقت: 14:15 الاقسام: اقتصاد  
میناء جابهار یستقطب نحو ملیار دولار من الاستثمارات المحلیة والاجنبیة

میناء جابهار یستقطب نحو ملیار دولار من الاستثمارات المحلیة والاجنبیة

قال مدیرعام منظمة الموانئ والملاحة البحریة ان استقطاب نحو ملیار دولار من الاستثمارات المحلیة والاجنبیة لتنمیة وتطویر میناء جابهار من شأنه ان یحول المیناء الي قطب تجاری مهم فی المنطقة.
قال مدیرعام منظمة الموانئ والملاحة البحریة ان استقطاب نحو ملیار دولار من الاستثمارات المحلیة والاجنبیة لتنمیة وتطویر میناء جابهار من شأنه ان یحول المیناء الي قطب تجاری مهم فی المنطقة.
میناء 'جابهار' یستقطب نحو ملیار دولار من الاستثمارات المحلیة والاجنبیة
واضاف محمد سعیدنجاد فی حدیث لمراسل ارنا ان الاستثمارات فی میناء جابهار بدات منذ عام وان الظروف باتت مهیأة لاستقطاب المزید من الاستثمارات فی هذا المیناء. 
وقال ان الشركات الهندیة استثمرت نحو 85 ملیون دولار فی میناء جابهار مؤكدا ان الاستثمارات فی هذا المیناء سواء المحلیة او الاجنبیة من شأنها ان تجعل المیناء قطبا تجاریا هاما فی عام 'الاقتصاد المقاوم - الانتاج وتوفیر فرص العمل'. 
واوضح سعیدی نجاد ان المیناء من شانه ان یساهم فی تنمیة التجارة البحریة فی جابهار من خلال تصدیر منتجات الصلب والبتروكیمیاء الي الاسواق العالمیة وان تدشین الرصیف رقم 5 فی میناء الشهید بهشتی بجابهار وفر الظروف المناسبة لرسو سفن الشحن الكبیرة. 
واكد 'نحن نعمل من اجل رفع طاقة المیناء من 2.5 ملیون الي 8.5 ملیون طن فی العام' مؤكدا نظرا لطلب شركات الملاحة الكبري للتنقل عبر میناء جابهار فنحن سنشهد فی المستقبل رسو سفن الشحن الكبري فی هذا المیناء المطل علي المحیط. 
 
 
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