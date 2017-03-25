أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن أكثر من 30 ألف ما بين شهيد وجريح حصيلة ضحايا العدوان خلال عامين من العدوان السعودي على اليمن.

أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن أكثر من 30 ألف ما بين شهيد وجريح حصيلة ضحايا العدوان خلال عامين من العدوان السعودي على اليمن.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء نقلا عن قناة المسيرة أن وزارة الصحة اليمنية اعلنت صباح اليوم السبت أن أكثر من 30 ألف ما بين شهيد وجريح حصيلة ضحايا العدوان خلال عامين من العدوان السعودي على اليمن.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 412 منشأة ووحدة صحية استهدفها العدوان وإجمالي الخسائر في القطاع الصحي تقدر بأكثر من 8 مليار ريال، موضحة أن التحالف السعودي دمّر جزئيّاً او كلّياً أكثر من 412 مرفقاً صحيّاً ما بين مستشفى ومركز صحي.