أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية استعادة جميع النقاط وكتل الأبنية التي تسلل إليها إرهابيو جبهة النصرة والعصابات التابعة لها في منطقة المعامل شمال جوبر.

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية استعادة جميع النقاط وكتل الأبنية التي تسلل إليها إرهابيو جبهة النصرة والعصابات التابعة لها في منطقة المعامل شمال جوبر.

وقالت قيادة الجيش السوري في بيان صادر عنها ان"وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت جميع النقاط وكتل الأبنية التي تسلل إليها إرهابيو جبهة النصرة والعصابات التابعة لها في منطقة المعامل شمال جوبر، وتتابع وحدات الاقتحام في الجيش العربي السوري مطاردة فلول الإرهابيين المندحرة في عمق جوبر وتوقع في صفوفها خسائر كبيرة في العديد والعتاد".

واضاف البيان "كما تقوم وحدات الهندسة بتفكيك وإزالة المفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في معمل الغزل والمنطقة المحيطة به. لقد شكلت منطقة المعامل خلال الـ/48/ ساعة الماضية مقبرة لموجات متتالية من الإرهابيين قتل فيها المئات منهم".

وتابعت قيادة القوات المسلحة السوريةإن نجاح قواتنا المسلحة في سحق الموجات المتتالية من الإرهابيين في منطقة المعامل شمال جوبر يؤكد حماقتهم من جهة وإصرار مشغليهم ورعاتهم على استخدامهم كوقود ودفعهم للانتحار خدمة لأجنداتهم وأهدافهم من جهة أخرى.

وختم البيان بالقول إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تجدد عهدها لأبناء شعبنا الأبي أنها ستبقى الحصن المنيع الذي يصون سورية ويحمي ترابها الطاهر، تؤكد عزمها على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية".‎