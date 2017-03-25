يطفئ برج ميلاد في العاصمة الايرانية طهران، السبت، وكالأعوام السابقة أنواره لمدة ساعة واحدة تزامنا مع اليوم العالمي لـ "ساعة الأرض" .

ويطفئ برج ميلاد السبت 3/25 أنواره للعام السابع على التوالي في الساعة 8:30 مساءا بالتوقيت المحلي ولمدة ساعة واحدة تزامنا مع يوم "ساعة الأرض" .

وتطفئ مدن العالم سنوياً في آخر سبت من شهر اذار/ مارس، أنوارها في "ساعة الأرض" ضمن المبادرة التي تستهدف تسليط الضوء على خطورة التغير المناخي.

وكان الصندوق العالمي للطبيعة أطلق في 2007، مبادرة "ساعة الأرض" (إيرث آور) للتذكير بضرورة حماية المناخ، ويتفاعل كل عام عدد من الدول حول العالم للمبادرة وإطفاء الإضاءة في ساعة واحدة في اليوم.

وقال بيان صادر عن مكتب الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) في تركيا، إن جميع الدول التي ستشارك في الحملة، ستطفئ المصابيح من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 من مساء السبت (حسب التوقيت المحلي لكل دولة).

وانطلقت فكرة "ساعة الأرض" من مدينة سيدني الأسترالية في 2007، بتنظيم من الصندوق العالمي للطبيعة، غير حكومي، الذي تأسس عام 1961، وشاركت فيها العام الماضي 178 دولة حول العالم وهي أضخم حركة شعبية عالمية بيئية تهدف إلى التصدي لتغير المناخ.