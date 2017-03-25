  • السبت ٢٦ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • السبت , مارس 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190086 تاريخ النشر: آذار 25, 2017 الوقت: 02:03 الاقسام: منوعات  
ضيفة غير متوقعة في بطولة ميامي للتنس

ضيفة غير متوقعة في بطولة ميامي للتنس

استطاعت سحلية من نوع "إغوانا"، أن تربك مباراة للتنس في بطولة ميامي المفتوحة، بعدما تسللت إلى قلب الملعب، وسط محاولات للإمساك بها.

وحاول المنظمون في البداية أن يمسكوا السحلية بمنشفة من ذيلها كي يثنوها عن التقدم، لكنها غافلتهم وتقدمت إلى وسط الملعب، مما أدى إلى إيقاف المباراة بشكل مؤقت.

وحلت السحلية ضيفة على الملعب أثناء مباراة جمعت بين تومي هاس وجيري فاسلي، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحظيت السحلية بإعجاب المتواجدين في الملعب، الذين أخرجوا هواتفهم قصد التقاط الصورة لضيفة التنس الغريبة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0672 sec