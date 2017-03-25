استطاعت سحلية من نوع "إغوانا"، أن تربك مباراة للتنس في بطولة ميامي المفتوحة، بعدما تسللت إلى قلب الملعب، وسط محاولات للإمساك بها.

وحاول المنظمون في البداية أن يمسكوا السحلية بمنشفة من ذيلها كي يثنوها عن التقدم، لكنها غافلتهم وتقدمت إلى وسط الملعب، مما أدى إلى إيقاف المباراة بشكل مؤقت.

وحلت السحلية ضيفة على الملعب أثناء مباراة جمعت بين تومي هاس وجيري فاسلي، وفق ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وحظيت السحلية بإعجاب المتواجدين في الملعب، الذين أخرجوا هواتفهم قصد التقاط الصورة لضيفة التنس الغريبة.