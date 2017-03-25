هاجم نائب في البرلمان الهندي أحد المضيفين على متن طائرة للخطوط الجوية الهندية، 25 مرة مستخدما "حذاءه"، بسبب منحه مقعدا في الدرجة السياحية بدل درجة رجال الأعمال.

وقال النائب رافيندرا جيكواد (56 عاما)، الذي يمثل حزب "شيف سينا" الوطني الهندوسي، إن الموظف "أهانه" خلال الرحلة التي كانت متجهة من بيون إلى نيودلهي" في الهند.

واعترف النائب الهندي، الذي رفض النزول من الطائرة بعد ساعة من هبوطها، بضرب المضيف 25 مرة بـ"شبشبه"، قائلا: "لقد ضربته بنعلي 25 مرة"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام هندية محلية.

واشتكى جيكواد في بادئ الأمر من تخصيص مقعد خطأ له، إلى أن دخل في مشادة حامية مع كبير المضيفين، الذي هدده برفع القضية إلى رئيس الوزراء في البلاد ناريندرا مودي.

وقد استفز هذا التهديد -على ما يبدو- النائب الذي انهال على المضيف بالضرب، معتبرا ذلك إساءة له.

ودان سياسيون في الأحزاب الهندية تصرفات جيكواد، بينما قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الهندية إنهم يحققون في الحادث.