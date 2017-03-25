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رقم الخبر: 190084 تاريخ النشر: آذار 25, 2017 الوقت: 01:27 الاقسام: منوعات  
الأمير ويليام يكسر القاعدة بشأن مدرسة ابنه

الأمير ويليام يكسر القاعدة بشأن مدرسة ابنه

أعلن قصر كينسنغتون، أن الأمير جورج، وهو في الترتيب الثالث لتولي العرش البريطاني، سيدخل المدرسة للمرة الأولى في سبتمبر المقبل، في جنوب غرب لندن.

وسيلتحق جورج، البالغ من العمر ثلاث سنوات، وهو الابن الأكبر للأمير ويليام وزوجته كيت، بمدرسة توماس باتيرسي الخاصة.
واختيار تلك المدرسة مخالف لما اعتادت عليه الأسرة الملكية مؤخرا بإرسال الأمراء الصغار إلى مدرسة ويذربي في منطقة نوتينج هيل الراقية.
وهي المدرسة التي التحق بها ويليام وشقيقه الأمير هاري عم جورج.
وجاءت هذه الخطوة عقب إتخاذ ويليام وكيت، وهما دوق ودوقة كامبريدج، قرارا بنقل مقر إقامتهما إلى لندن مع تخلي ويليام عن وظيفته قائد لهليكوبتر مخصصة للإسعاف.
وخطوة ويليام جاءت للتركيز على تنفيذ مهام رسمية نيابة عن جدته الملكة إليزابيث، البالغة من العمر 90 عاما.
وكانت الأسرة، التي تضم جورج وشقيقته شارلوت البالغة من العمر عاما واحدا، تعيش في قصر "أنمر هول" في الريف في أملاك الملكة في ساندرينغام في نورفولك بشرق إنجلترا.




 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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