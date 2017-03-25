تعرض مطار دكا الدولي في بنغلاديش لهجوم إرهابي، حيث فجر انتحاري نفسه عند نقطة تفتيش للشرطة في المطار.

وقالت مصادر مطلعة إن الهجوم وقع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت موسكو) وأضافت أن التفجير لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وطوقت الشرطة مكان الحادث، فيما قامت القوات الخاصة من جيش بنغلادش بتمشيط المنطقة لـ"منع إرهابي آخر يختبئ بالقرب (من المطار) من تنفيذ مخططاته".



