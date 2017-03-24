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رقم الخبر: 190079 تاريخ النشر: آذار 24, 2017 الوقت: 15:26 الاقسام: محليات  
خطيب جمعة طهران : الانتخابات ركن اساسي في الجمهورية الاسلامية

خطيب جمعة طهران : الانتخابات ركن اساسي في الجمهورية الاسلامية

اكد خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي ، على اهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران.



اكد خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي ، على اهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران ، موضحا ان الانتخابات ركن اساسي في نظام الجمهورية الاسلامية.
وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان حجة الاسلام صديقي قال في خطبة صلاة الجمعة : ان الانتخابات تعتبر ركنا اساسيا بالنسبة للشعب الايراني ونظام السيادة الدينية  ، لافتا الى ان الانتخابات تضمن الدعم الشعبي لنظام الجمهورية الاسلامية.
واوضح امام جمعة طهران المؤقت ان الشعب وقائد الثورة الاسلامية باعتبارهم اصحاب الثورة يريدون عزة وكرامة واستقلال البلاد ، ودبلوماسية فاعلة ثورية وغير منفعلة وشجاعة من قبل المسؤولين ، داعيا المشاركة الشعبية المكثفة في الانتخابات المقبلة ، لتعزيز الهوية الثورية للبلاد من خلال انتخاب افراد متدينين وثوريين.
من جانب آخر اكد خطيب جمعة طهران المؤقت على ضرورة تبني سياسات الاقتصاد المقاوم القائم على المعرفة والشعب ، لتحصين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب نظرا الى امتلاك ايران الامكانيات الواسعة والكوادر المتخصصة.

 
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