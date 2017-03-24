



اكد خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام كاظم صديقي ، على اهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة في ايران ، موضحا ان الانتخابات ركن اساسي في نظام الجمهورية الاسلامية.

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان حجة الاسلام صديقي قال في خطبة صلاة الجمعة : ان الانتخابات تعتبر ركنا اساسيا بالنسبة للشعب الايراني ونظام السيادة الدينية ، لافتا الى ان الانتخابات تضمن الدعم الشعبي لنظام الجمهورية الاسلامية.

واوضح امام جمعة طهران المؤقت ان الشعب وقائد الثورة الاسلامية باعتبارهم اصحاب الثورة يريدون عزة وكرامة واستقلال البلاد ، ودبلوماسية فاعلة ثورية وغير منفعلة وشجاعة من قبل المسؤولين ، داعيا المشاركة الشعبية المكثفة في الانتخابات المقبلة ، لتعزيز الهوية الثورية للبلاد من خلال انتخاب افراد متدينين وثوريين.

من جانب آخر اكد خطيب جمعة طهران المؤقت على ضرورة تبني سياسات الاقتصاد المقاوم القائم على المعرفة والشعب ، لتحصين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب نظرا الى امتلاك ايران الامكانيات الواسعة والكوادر المتخصصة.