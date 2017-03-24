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رقم الخبر: 190078 تاريخ النشر: آذار 24, 2017 الوقت: 14:16 الاقسام: عربيات  
شهيد فلسطيني وثلاثة جرحى برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

شهيد فلسطيني وثلاثة جرحى برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

استشهد الشاب الفلسطيني محمد محمود الحطاب 20 عاماً ، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، جراء اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في سيارتهم على مدخل مخيم الجلزون بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

استشهد الشاب الفلسطيني محمد محمود الحطاب 20 عاماً ، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، جراء اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في سيارتهم على مدخل مخيم الجلزون بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
ووصفت وزارة الصحة إصابة الجرحى بالخطيرة، نظراً لأن الرصاصات أصابتهم في مناطق الصدر.
وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشهيد الحطاب أصيب بأعيرة نارية في الصدر والكتف، فيما أصيب جاسم محمد نخلة (18 عاما) بالرصاص في الرأس والقدم، ومحمد حطاب (18 عاما) بالرصاص في البطن، ومحمد موسى نخلة (18 عاما) في القدم والكتف.

 
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