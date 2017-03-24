استشهد الشاب الفلسطيني محمد محمود الحطاب 20 عاماً ، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، جراء اطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم في سيارتهم على مدخل مخيم الجلزون بمحافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ووصفت وزارة الصحة إصابة الجرحى بالخطيرة، نظراً لأن الرصاصات أصابتهم في مناطق الصدر.

وبحسب تقارير صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشهيد الحطاب أصيب بأعيرة نارية في الصدر والكتف، فيما أصيب جاسم محمد نخلة (18 عاما) بالرصاص في الرأس والقدم، ومحمد حطاب (18 عاما) بالرصاص في البطن، ومحمد موسى نخلة (18 عاما) في القدم والكتف.