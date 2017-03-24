لقي عدد من جنود الجيش السعودي مصرعهم مساء الخميس إثر استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية لمركز ساقم وموقع الضبعة بجبهة بنجران.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" بسقوط عدد من القتلى في صفوف الجيش السعودي إثر استهداف مركز سقام وموقع الضبعة في نجران.

وفي السياق فجر الجيش اليمني واللجان الشعبية، في وقت سابق من امس الخميس، آلية عسكرية سعودية في موقع شجع بنجران.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية موقع الهرم العسكري السعودي في الطلعة بنجران، محققة إصابات مباشرة.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت أمس الأربعاء صاروخ أوراغان على معسكر الحرس الوطني، كما دكت معسكر الإسناد السعودي خلف الشرفة وتجمع حرس الحدود بصواريخ الكاتيوشا.

كما استهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية موقع الطلعة وموقع مستحدث خلف السديس ومتارس الجيش السعودي في الشرفة.

وصعد الجيش واللجان الشعبية منذ أيام من عملياتهم الواسعة المنكلة بالجيش السعودي ومرتزقته مدمرين العديد من الآليات ومسقطين العديد من المواقع والمراكز العسكرية الهامة في نجران وجيزان وعسير، وذلك في سياق الرد والردع للعدوان السعودي الأمريكي المستمر منذ 26 مارس 2015 ضد الشعب اليمني.



