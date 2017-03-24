  • الجمعة ٢٥ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الجمعة , مارس 24, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190076 تاريخ النشر: آذار 24, 2017 الوقت: 14:16 الاقسام: عربيات  
هدوء حذر في عين الحلوة بعد ليلة مواجهات ساخنة

هدوء حذر في عين الحلوة بعد ليلة مواجهات ساخنة

يخيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة، تخترقه بين الحين والآخر أصوات طلقات نارية، وذلك في أعقاب ما شهده ليلاً من توتر أمني شديد بعد وقوع حادثين أمنيين أديا الى سقوط قتيلين وثلاثة جرحى.

يخيم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة، تخترقه بين الحين والآخر أصوات طلقات نارية، وذلك في أعقاب ما شهده ليلاً من توتر أمني شديد بعد وقوع حادثين أمنيين أديا الى سقوط قتيلين وثلاثة جرحى، الاول حصل في منطقة الطوارئ، وأدى الى مقتل الشاب محمود السيد -وهو لا ينتمي الى اي تنظيم-، وجرح اثنين آخرين هما مصطفى مقصود، ومحمد جلال الذي أصيب إصابة بالغة في الرأس، وقد نقل الى المستشفى الحكومي للمعالجة.
أما الحادث الثاني فتمثّل باغتيال العنصر الفتحاوي محمد جنداوي داخل سوق الخضار في المخيم.
وقد شهد المخيم طوال الليل الفائت إطلاق نار كثيف، وإطلاق قذائف الـ"بـ7"، اضافة الى إلقاء قنابل يدوية، فيما عمد أهالي الضحية الجنداوي الى إقفال الطريق الرئيس في الشارع التحتاني عند مفرق جامع الجميزة احتجاجاً على مقتل ولدهم.
هذا ولم تهدأ الاتصالات الفلسطينية حتى الفجر لتطويق ذيول الحادثين دون جدوى، وقد بادر الامن الوطني الفلسطيني الى تسليم أحد المشاركين في اشكال الطوارئ، وهو محمود سلوم، الى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، فيما توارى الآخر.
كما أدى الاشتباك المحدود فضلاً عن الضحايا والجرحى الى احتراق سيارة وتضرر عدد من المنازل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0677 sec