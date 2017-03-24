اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس،"احكام وتضييق الطوق حول مدينة الموصل"، مشيرًا الى أن "قوات الحشد تعمل على تسهيل عملية الانقضاض على تنظيم داعش في المدينة"، لافتًا الى أن "الحشد يمسك الطريق من بغداد الى بادوش بالكامل."

وأوضح المهندس اليوم الخميس أن "الحشد الشعبي ضيّق الطوق حول الموصل بتحريره ناحية بادوش حيث بات على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الموصل”، مبيناً أن “الحشد قطع طرق إمداد "داعش" من محوري الشرق في بادوش والغرب باتجاه سنجار اضافة الى المحور الجنوبي".

واضاف أن "المعركة الجارية صعبة لوجود السكان خاصة وان بعض المناطق لم تدخلها قوات سابقًا"، لافتاً الى أن "الحشد يمسك بمئات الكيلومترات من بغداد الى بادوش منها مناطق وقرى نائية واجه فيها مئات المفخخات".

بدوره، قام رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم بزيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة فور وصوله إلى بغداد قادماً من واشنطن.

واطلع العبادي على سير عمليات تحرير الجانب الشرقي من مدينة الموصل، وأجرى اتصالات بالقيادات الميدانية وأصدر مجموعة من التوجيهات التي تساهم بإدامة زخم الانتصارات والحفاظ على المقاتلين والمدنيين.

من ناحية أخرى، أصدرت خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة عمليات قادمون يانينوى اليوم بيانًا جاء فيه "تناقلت بعض وسائل الاعلام اخبارًا وصورًا عن وقوع ضحايا من العوائل والمدنيين في الجانب الايمن بالموصل"، موضحة أن "عصابات داعش الإرهابية تُمارس أبشع أنواع المعاملة مع أبناء الشعب العراقي في المناطق التي ما زالت تحت سيطرتها، حيث زجت ببعض الارهابيين وسط العوائل وسلبتهم ممتلكاتهم وفخخت المجمدات والثلاجات ووضعتها في الطرق الضيقة وهجّرت بعض العوائل من منازلها لتستخدمها للقتال ومقرات للانتحاريين واستخدمت التهديد والقتل والتجويع للنساء والاطفال والكبار لإجبارهم على ما تريد منهم"، وقالت:"إن عصابات داعش الارهابية تصور الضحايا الابرياء الذين تقوم بقتلهم على انهم ضحايا قصف القوات العراقية البطلة لتضليل الرأي العام والحصول على مكاسب اعلامية بهذه الطريقة المضللة."

وأكد الاعلام الحربي في بيان له:"انه على الرغم من كل هذه التحديات، فان قواتنا البطلة التزمت بكل قواعد الاشتباك الكفيله بحماية المدنيين وتجنيبهم كل خطر نتيجة العمليات ومازالت مستمرة في تحربر المناطق بقوات راجلة من بيت الى آخر مع تقديم الدعم الانساني للعوائل والنساء والأطفال وكافة المواطنين حال وصولها اليهم. "

وعاهدت الشعب العراقي وأبناء الموصل بشكل خاص، بأن قواتها مستمرة في تحرير الموصل حتى القضاء على هذه العصابات "الداعشية"، وأنها ملتزمة التزامًا تامًا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة التي وضعت سلامة المواطن أسبقية أولى".



