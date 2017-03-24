ادانت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بريطانيا مساء امس الخميس الهجوم الارهابي في لندن والذي راح ضحيته خمسة اشخاص وادي الي اصابة نحو 20 شخصا بجروح.

وعبرت السفارة في موقعها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، عن تعاطفها مع اهالي الضحايا والمصابين.

وكانت الخارجية الايرانية قد ادانت في وقت سابق هذا الهجوم الارهابي وعبرت عن تعاطفها مع اسر الضحايا والجرحي.

يذكر ان مساعد قائد شرطة مكافحة الارهاب في بريطانيا اعلن امس الخميس، أن 5 أشخاص قتلوا من بينهم شرطي، في هجوم ارهابي مزدوج امام البرلمان البريطاني في لندن ، كما قتل منفذ الهجوم برصاص الشرطة.

واوضح ان الهجوم بدأ عندما صدمت سيارة كانت تسير علي جسر وستمنستر القريب من مبني البرلمان، العديد من أفراد العامة وأصابتهم بجراح، ومن بينهم ثلاثة رجال شرطة كانوا عائدين من احتفال”.

