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رقم الخبر: 190073 تاريخ النشر: آذار 24, 2017 الوقت: 14:07 الاقسام: محليات  
مساعدا وزير الخارجية الإيراني و الروسي يتباحثان حول برنامج زيارة الرئيس روحاني لموسكو

مساعدا وزير الخارجية الإيراني و الروسي يتباحثان حول برنامج زيارة الرئيس روحاني لموسكو

بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا و أقيانوسيا إبراهيم رحيم بور مع نظيره الروسي ايغور مورغولوف العلاقات الثنائية بين إيران و روسيا و برنامج الزيارة المرتقبة للرئيس روحاني لموسكو.

بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا و أقيانوسيا إبراهيم رحيم بور مع نظيره الروسي ايغور مورغولوف العلاقات الثنائية بين إيران و روسيا و برنامج الزيارة المرتقبة للرئيس روحاني لموسكو.
و بحث الجانبان في هذا اللقاء الذي تم بحضور السفير الإيراني في موسكو مهدي سنايي القضايا المختلفة التي تخص تعاون البلدين.
و أعلن وزارة الخارجية الروسي أن زيارة الرئيس حسن روحاني المرتقبة لموسكو كانت محور هذه المباحثات.
و كان قصر الكرملين قد اصدر بيانا رسميا أعلن فيه أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور موسكو الإثنين القادم و ذلك في إطار مواصلة المحادثات بين البلدين علي مستوي الرؤساء.
وحسب البيان فان لقاء الرئيس روحاني و نظيره الروسي في موسكو سيكون التاسع الذي سيجمع بينهما خلال السنوات الأربع الماضية و من المقرر أن يتم خلاله التوقيع علي عشر وثائق مهمة و خطة طريق لتعزيز العلاقات بين البلدين .
و يرافق الرئيس روحاني خلال هذه الزيارة التي تتم حسب دعوة وجهها الرئيس الروسي وفد رفيع يضم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات محمود واعظي.

 

 
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