بحث مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا و أقيانوسيا إبراهيم رحيم بور مع نظيره الروسي ايغور مورغولوف العلاقات الثنائية بين إيران و روسيا و برنامج الزيارة المرتقبة للرئيس روحاني لموسكو.

و بحث الجانبان في هذا اللقاء الذي تم بحضور السفير الإيراني في موسكو مهدي سنايي القضايا المختلفة التي تخص تعاون البلدين.

و أعلن وزارة الخارجية الروسي أن زيارة الرئيس حسن روحاني المرتقبة لموسكو كانت محور هذه المباحثات.

و كان قصر الكرملين قد اصدر بيانا رسميا أعلن فيه أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيزور موسكو الإثنين القادم و ذلك في إطار مواصلة المحادثات بين البلدين علي مستوي الرؤساء.

وحسب البيان فان لقاء الرئيس روحاني و نظيره الروسي في موسكو سيكون التاسع الذي سيجمع بينهما خلال السنوات الأربع الماضية و من المقرر أن يتم خلاله التوقيع علي عشر وثائق مهمة و خطة طريق لتعزيز العلاقات بين البلدين .

و يرافق الرئيس روحاني خلال هذه الزيارة التي تتم حسب دعوة وجهها الرئيس الروسي وفد رفيع يضم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات محمود واعظي.



