بعد ساعات على الهجوم الإرهابي الذي ضرب العاصمة البريطانية لندن، تمكنت الشرطة من تحديد هوية منفذ الاعتداء الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى المهاجم، وإصابة عشرات آخرين، معلنةً أنه "مواطن بريطاني يدعى خالد مسعود، يبلغ من العمر 52 عاما".

وأوضح بيان صدر عن الشرطة البريطانية أنّ" مسعود ولد في مقاطعة كينت جنوب شرقي لندن"، مشيراً إلى أنّه "لم تشمله أي تحقيقات جارية (قبل الهجوم)، كما لم تكن هناك أية معلومات تدل على وجود نية لديه لتنفيذ هجوم إرهابي"، لكن مسعود "كان معروفاً للشرطة، حيث كان لديه سجل واسع من المحكوميات السابقة على خلفية تنفيذه اعتداءات".

من جهته، بيّن الإعلام البريطاني أنّ" مسعود كان مدرساً للغة الإنكليزية واعتنق الإسلام".

ويأتي ذلك بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، "إن جهاز الأمن "MI5" حقق مع منفذ هجوم لندن قبل سنوات عدة على خلفية اشتباه بتعاطفه مع "التطرف" العنيف، لكنها ذكرت أن الرجل كان يعتبر "شخصية هامشية" بالنسبة للتيارات المتطرفة، ولم يكن الأمن يضعه في الصورة العملياتية الراهنة ولم يكن على علم مسبق بأي نية شريرة أو خطة إجرامية لديه".

وكانت الشرطة البريطانية قد أوضحت في وقت سابق أن منفذ الهجوم بدأ عمليته الإرهابية في الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي عندما قاد سيارته إلى رصيف تابع لجسر ويستمنستر، ودهس عددًا من المارة، وبعد ذلك اقترب من البرلمان حيث اصطدمت سيارته بمبنى قريب.

وقد أعلن تنظيم "داعش"، المصنف إرهابياً على المستوى العالمي، مسؤوليته عن الهجوم.



