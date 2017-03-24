التقى السفير الإيراني في أندونيسيا ولي الله محمدي نصرآبادي رئيس جامعة "بارامدينه" فيرمان زاه حيث اكد الطرفان في اللقاء على ضرورة تعاون البلدين في المجالات العلمية و التعليمية.

و أشار السفير الإيراني في هذا اللقاء إلي العلاقات الحسنة و المتنامية بين البلدين و شرح الطاقات الموجودة في مختلف القطاعات في إيران و منها العلمية و التعليمية و التكنولوجية معلنا بذلك الاستعداد للتعاون مع أندونيسيا في هذه المجالات.

و أعرب محمدي عن أمله بأن تشهد علاقات البلدين في العام الإيراني الجديد طفرة نوعية في مجال التعاون العلمي و التعليمي و التكنولوجي.

من جانبه أشار فيرمان زاه إلي تعاون المراكز الإيرانية و منها السفارة الإيرانية في جاكرتا مع جامعة بارامدينه مرحبا بترسيخ العلاقات العلمية و الجامعية بين البلدين .

و أشاد رئيس جامعة بارامدينة بتقدم إيران في المجالات العلمية و التكنولوجية معلنا استعداد جامعته للتعاون مع ايران في مجال تبادل الأساتذة و الطلاب و إقامة المؤتمرات و تبادل الوفود المختلفة.

كما اقترح فيرمان زاه تعاون جامعته مع المراكز غير الحكومية الإيرانية في مختلف المجالات و منها الاجتماعية و الاقتصادية.



