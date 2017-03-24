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رقم الخبر: 190070 تاريخ النشر: آذار 24, 2017 الوقت: 13:58 الاقسام: محليات  
إيران وأندونيسيا تعززان التعاون العلمي والتعليمي

إيران وأندونيسيا تعززان التعاون العلمي والتعليمي

التقى السفير الإيراني في أندونيسيا ولي الله محمدي نصرآبادي رئيس جامعة "بارامدينه" فيرمان زاه حيث اكد الطرفان في اللقاء على ضرورة تعاون البلدين في المجالات العلمية و التعليمية.

التقى السفير الإيراني في أندونيسيا ولي الله محمدي نصرآبادي رئيس جامعة "بارامدينه" فيرمان زاه حيث اكد الطرفان في اللقاء على ضرورة تعاون البلدين في المجالات العلمية و التعليمية.
و أشار السفير الإيراني في هذا اللقاء إلي العلاقات الحسنة و المتنامية بين البلدين و شرح الطاقات الموجودة في مختلف القطاعات في إيران و منها العلمية و التعليمية و التكنولوجية معلنا بذلك الاستعداد للتعاون مع أندونيسيا في هذه المجالات.
و أعرب محمدي عن أمله بأن تشهد علاقات البلدين في العام الإيراني الجديد طفرة نوعية في مجال التعاون العلمي و التعليمي و التكنولوجي.
من جانبه أشار فيرمان زاه إلي تعاون المراكز الإيرانية و منها السفارة الإيرانية في جاكرتا مع جامعة بارامدينه مرحبا بترسيخ العلاقات العلمية و الجامعية بين البلدين .
و أشاد رئيس جامعة بارامدينة بتقدم إيران في المجالات العلمية و التكنولوجية معلنا استعداد جامعته للتعاون مع ايران في مجال تبادل الأساتذة و الطلاب و إقامة المؤتمرات و تبادل الوفود المختلفة.
كما اقترح فيرمان زاه تعاون جامعته مع المراكز غير الحكومية الإيرانية في مختلف المجالات و منها الاجتماعية و الاقتصادية.

 

 
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