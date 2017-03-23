بدأ المنتخب الايراني المباراة وهو مستقر فكرياً ونفسياً وذلك لخسارة أوزبكستان أمام سوريا وكذلك خسارة كوريا الجنوبية أمام الصين، وهاتان نتيجتان غير متوقعتان جاءتا في مصلحة المنتخب الايراني.

ولهذا دخل المنتخب القطري وهو في آخر المجموعة، فكان وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره بأعصاب متوترة وقلقة ومطلوب منه الفوز بأي ثمن.

ولعب المنتخب الايراني بشكل عقلاني ورائع والأهم من كل هذا لعب بهدوء أعصاب.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وهذا ما أراده كيروش مدرب المنتخب الايراني. وجاء الشوط الثاني ليأتي بهدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مهدي طارمي اثر انفراده بالمرمى ليضع الكرة أرضية على يمين الحارس القطري.

وجاءت تفاصيل المباراة كما رسم لها المدرب المحترف كارلوس كيروش حيث قال قبل يوم من المباراة في المؤتمر الصحفي اننا غير مستعجلين على الفوز.

وأصبح المنتحب الايراني بعد هذا الفوز قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى روسيا.

وتترقب الجماهير الكروية مباراة يوم الثلاثاء القادم لتعلن بإذن الله صعود ايران الى كأس العالم.