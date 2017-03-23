أكد قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه لا توجد لدينا اية مشكلة أمنية في ايران، مضيفا ان احد المواضيع التي تعد من مهام قوى الامن الداخلي هو الحفاظ على امن البلاد.

ولدى لقائه مع آية الله سبحاني في مدينة قم المقدسة، اليوم الخميس، أشار العميد حسين اشتري الى نشاطات قوى الامن الداخلي، وقال: ان هذه القوات تقدم الخدمات الى الشعب طيلة ايام السنة، كما ان عناصر الشرطة على أهمة الاستعداد خلال العطلة الربيعية، فهم يقدمون الخدمات الى المواطنين ليل نهار منذ 15 آذار/مارس الحالي ولغاية 4 نيسان/ ابريل القادم.

وأضاف: تم تشكيل مقرات خاصة خلال ايام العطلة الربيعية في جميع محافظات البلاد.. ورغم ازدياد عدد السيارات في ايران مليوني سيارة، فإن عدد القتلى في حوادث السير والاصطدامات خلال العام الماضي يشير الى انخفاض 500 شخص، وقد تحقق ذلك بفضل التعاون بين المواطنين وعناصر الشرطة.

وأردف ان احد مهام قوى الامن الداخلي تتمثل في حفظ الامن في البلاد، والآن لا توجد لدينا اي مشكلة امنية في ايران.