  • الخميس ٢٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الخميس , مارس 23, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 190066 تاريخ النشر: آذار 23, 2017 الوقت: 21:35 الاقسام: محليات  
قائد الشرطة: لا توجد لدينا اية مشكلة امنية في البلاد

قائد الشرطة: لا توجد لدينا اية مشكلة امنية في البلاد

أكد قائد قوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، أنه لا توجد لدينا اية مشكلة أمنية في ايران، مضيفا ان احد المواضيع التي تعد من مهام قوى الامن الداخلي هو الحفاظ على امن البلاد.

ولدى لقائه مع آية الله سبحاني في مدينة قم المقدسة، اليوم الخميس، أشار العميد حسين اشتري الى نشاطات قوى الامن الداخلي، وقال: ان هذه القوات تقدم الخدمات الى الشعب طيلة ايام السنة، كما ان عناصر الشرطة على أهمة الاستعداد خلال العطلة الربيعية، فهم يقدمون الخدمات الى المواطنين ليل نهار منذ 15 آذار/مارس الحالي ولغاية 4 نيسان/ ابريل القادم.
وأضاف: تم تشكيل مقرات خاصة خلال ايام العطلة الربيعية في جميع محافظات البلاد.. ورغم ازدياد عدد السيارات في ايران مليوني سيارة، فإن عدد القتلى في حوادث السير والاصطدامات خلال العام الماضي يشير الى انخفاض 500 شخص، وقد تحقق ذلك بفضل التعاون بين المواطنين وعناصر الشرطة.
وأردف ان احد مهام قوى الامن الداخلي تتمثل في حفظ الامن في البلاد، والآن لا توجد لدينا اي مشكلة امنية في ايران.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0706 sec