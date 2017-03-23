ووصف تنظيم "داعش" الارهابي، منفذ هجوم لندن يوم الأربعاء، بأنه جندي من جنوده، وأن العملية جاءت استجابة لدعوة التنظيم إلى استهداف المدنيين في الدول الأعضاء في التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

الجدير بالذكر ان الشرطة البريطانية كشفت هوية المهاجم الذي قضى برصاص الشرطة بعد ان دهش العشرات بسيارته وطعن شرطيا من حراس البرلمان، وقالت انه يدعى "خالد مسعود" وانه لديه سجل بعدد من الإدانات الجنائية لكنها ليست في جرائم تتصل بالإرهاب.

وأوضحت إن خالد مسعود (52 عاما) ولد في كنت إلى الجنوب الشرقي من لندن وكان يقيم في الآونة الأخيرة في وسط انجلترا. وأنه لم يكن مشمولا في أي تحقيقات جارية ولم تكن هناك معلومات مخابراتية من قبل عن اعتزامه تنفيذ هجوم إرهابي.